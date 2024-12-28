Названа причина резких высказываний Фицо в адрес Зеленского

Причиной резких высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо в отношении Владимира Зеленского является поведение Украины, которая «в очередной раз стреляет себе в ногу». Об этом заявили опрошенные Life политологи.

Ранее Зеленский обвинил Фицо в том, что он заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет способствовать отказу Европы от газа из США. Также он обвинил Словакию в участии в «сомнительных схемах» по оплате топлива из РФ. В ответ Фицо напомнил, что «не является слугой» и не обязан только помогать Украине, не имея собственного мнения.

По словам эксперта Владимира Корнилова, Киев, разрывая соглашение по транзиту российского газа через свою территорию, фактически «подставляет» Словакию.

«Действительно поражает то, как Украина в очередной раз стреляет себе в ногу и даже не задумывается над этим. Вот Фицо, собственно говоря, и напоминает Зеленскому, что тот не в том положении», - заметил политолог.

При этом Корнилов обратил внимание на то, что Зеленский очень зависит от европейских лидеров в логистических поставках, и особенно, в поставках электроэнергии.

Эксперт Юрий Светов также отметил, что резкость Фицо связана именно с угрозой того, что через несколько дней Словакия рискует остаться без газа из-за поведения Украины, которая не хочет слушать никакие аргументы европейских потребителей российского топлива.

Ранее словацкий премьер-министр предупредил, что Братислава примет ответные меры, если Украина откажется продлить транзит российского газа. По его словам, если с 1 января 2025 года транзит газа прекратится, то могут быть остановлены поставки электричества, в котором Украина нуждается во время отключений сети.