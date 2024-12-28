Пока вы не уснули: ответ России на санкции ЕС и звонок Зеленского главе Азербайджана

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Путин обсудил с Алиевым авиакатастрофу под Актау

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор 28 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президенты «подробно обсудили» вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Россия расширила черный список граждан ЕС в ответ на новые санкции

Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Как рассказали в российском МИД, такой шаг является ответом на 15-й пакет европейских санкций.

В заявлении также указано, что въезд в Россию будет запрещен в том числе и представителям европейских силовых ведомств, а также организаций, которые оказывают военную помощь Украине.

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Гендиректор ВОЗ едва не погиб во время атаки ЦАХАЛ

Атака ЦАХАЛ по международному аэропорту в Сане произошла в момент, когда делегация Всемирной организации здравоохранения находилась в воздушной гавани, избежать гибели удалось чудом, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Зеленский позвонил президенту Азербайджана

© ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу крушения самолета AZAL. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и всего экипажа самолета.

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Госдолг США резко вырос

Американский госдолг за 2024 год вырос на сумму, более чем в восемь раз превышающую российский госдолг в долларовом выражении. Такую оценку привело РИА Новости.

Глава Минфина США Джанет Йеллен 27 декабря направила лидерам Конгресса письмо, предупредив, что финансовым властям придется принимать «чрезвычайные меры», чтобы не допустить достижения потолка госдолга уже 14 января.

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Депутат назвал негодяями очищающих пляж Анапы от мазута волонтеров

Депутат совета станицы Северской Краснодарского края Сергей Климов назвал «негодяями, подонками и информационными террористами» волонтеров, очищающих пляж в Анапе от мазута, разлившегося после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Свои слова политик подтвердил в Telegram.

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Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо»

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его слов о том, что Словакия после 1 января оценит ситуацию с газом и может принять ответные меры в отношении Киева, в том числе в виде прекращения поставок электроэнергии.

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Азербайджан ужесточает правила пребывания для россиян

Власти Азербайджана в ближайшее время изменят правила временного пребывания россиян в стране. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку будет «исходить из принципов взаимности» в вопросах пребывания иностранцев.

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Названа вероятная причина жестокого убийства детей отцом под Тверью

© Соцсети

По предварительной информации, 37-летний отец расправился с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области из-за ревности к жене.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина якобы решил, что супруга ему систематически изменяла, и в приступе ярости зарезал детей, которых считал не своими.

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Президент Грузии встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси против правительства.

Зурабишвили вместе с сотрудниками своей администрации вышла к мосту, расположенному на Саарбрюкенской площади, и встала рядом с протестующими. Каких-либо комментариев журналистам она не давала.

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Олигархи устроили бойкот Пугачевой и Галкину* на Новый год

Олигархи с Рублевки, которые раньше часто нанимали на корпоративы певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина*, объявили артистам бойкот. Как сообщает aif.ru, об этом рассказала певица и светская львица Алена Кравец.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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