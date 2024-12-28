Президент Грузии встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси против правительства. Акцию протеста транслируют местные телеканалы.

Зурабишвили вместе с сотрудниками своей администрации вышла к мосту, расположенному на Саарбрюкенской площади, и встала рядом с протестующими. Каких-либо комментариев журналистам она не давала.

В Тбилиси уже несколько часов проходит очередная антиправительственная акция. На этот раз митингующие вместо привычной площади у здания парламента на проспекте Руставели решили встать на мостах, расположенных в Тбилиси на реке Кура, и выстроиться в живую цепь. При этом демонстранты не перекрывают проезжую часть. Везде, где находятся участники протеста, автомобили передвигаются свободно.

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Новая волна демонстраций началась 28 ноября после заявления Кобахидзе о том, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. Первая неделя митингов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. После ареста нескольких десятков участников акций по уголовным статьям, а также конфискации пиротехники и изъятия ее из продажи митинги приняли мирный характер.

Срок полномочий действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря после инаугурации нового президента - Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявляет, что продолжит оставаться президентом страны, так как не признает результатов парламентских выборов 26 октября и, соответственно, избрания Кавелашвили коллегией выборщиков 14 декабря. Ранее Кобахидзе предупреждал Зурабишвили об уголовной ответственности, если она решит противозаконно находиться в президентской резиденции после окончания своего срока.