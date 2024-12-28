Немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что ключевые вопросы по урегулированию украинского кризиса будут решаться между Россией и США. По версии издания, мнения европейских стран не будут иметь большого значения.

Как отмечается в статье, все стороны, задействованные в украинском кризисе, сейчас пытаются укрепить свои позиции перед мирными переговорами. Пока неизвестно, какие из этих позиций непоколебимы, какие подлежат обсуждению, а какие нужны лишь для «торпедирования прогресса» в переговорах, отмечает газета.

«Даже если некоторые европейцы сейчас громко высказываются, решение о прекращении огня на Украине будут принимать крупные державы - США и Россия», - подчеркивается в статье.

В числе непоколебимых позиций Berliner Zeitung указала несогласие России с идеей членства Украины в НАТО. Также Москва не согласится на присутствие западных солдат на Украине - если Запад будет настаивать на этом, переговоры провалятся.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил, что планирует положить конец конфликту России и США. Советники Трампа уже представили ему варианты плана по прекращению кризиса.

По задумке команды Трампа, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

Позже Reuters сообщило со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, что власти РФ готовы обсудить с Трампом прекращение огня. Комментируя эту новость, в Кремле заявили, что Россия не рассматривает вариант заморозки украинского кризиса - Москва стремится достичь целей, которые «всем хорошо известны».