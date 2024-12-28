Бывший главный стратег Трампа назвал Маска малышом

Экс-главный стратег Трампа назвал Маска малышом и призвал проверить его здоровье
Бывший стратег избранного американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера Илона Маска, который сейчас является участником команды республиканца, «малышом» и призвал проверить здоровье предпринимателя.
Его слова приводит издание Newsweek.
— Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите в «Службу защиты детей» — необходимо проверить здоровье этого малыша, — приводят его слова в материале.
Двумя днями ранее испанская газета El Mundo назвала американского бизнесмена Илона Маска человеком года, а также сравнила миллиардера с древнеримским политиком Гаем Юлием Цезарем. Американского миллиардера сравнили с Цезарем в первую очередь потому, что римский полководец, так же как и Маск, был самым богатым человеком своей эпохи.
До этого Илон Маск на своей странице в соцсети X писал о том, что в Соединенных Штатах необходимо ввести обязательный тест на интеллектуальные способности для чиновников. Выдвинуть такое предложение бизнесмена заставила ситуация с 81-летней действующей когрессвумен Кэй Грейнджер, которая заблудилась на улице и угодила в дом престарелых для больных деменцией.