Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его слов о том, что Словакия после 1 января оценит ситуацию с газом и может принять ответные меры в отношении Киева, в том числе в виде прекращения поставок электроэнергии.

Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — написал Зеленский.

Он утверждает, что Фицо втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам». По его словам, недальновидная политика премьера Словакии может оставить Братиславу без 200 миллионов, которые Киев платит за импорт электричества.

«Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с Европейским сообществом», — утверждает украинский лидер.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она прекратит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025–2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.