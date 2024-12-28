Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского вызвали недоумение у дипломатов республики.

Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Часть из этих кадровых решений вызвала недоумение в околомидовских кругах в силу либо предложенной кандидатуры недипломата на замену, либо вообще непонятного мотива перестановки», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также напомнили, что Зеленский неоднократно анонсировал замены в корпусе послов и обещал провести перестановки до конца 2024 года. Отмечается, что в рамках запущенной ротации будут проведены как минимум 38 назначений.