На западе Украины начали активно организовывать выезд юношей младше 18 лет за границу.

Как отмечает доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, причиной этого являются опасения, связанные с возможным снижением призывного возраста для мобилизации.

«На западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают», – приводит ее слова «Страна.ua».

Эти поездки, по словам эксперта, больше напоминают эвакуационные туры, а не образовательные программы. Юноши выезжают за границу не ради учебы, а скорее для того, чтобы избежать потенциального призыва.

Темпы мобилизации на Украине замедлились: Запад требует действий

Купец также подчеркнула, что украинские школьники, прибывшие в Словакию и другие европейские страны, сталкиваются с минимальными трудностями при поступлении в местные учебные заведения. Кроме того, многие матери сопровождают своих сыновей за границу, а затем возвращаются обратно на родину.

В начале октября украинский Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому 17-летние граждане должны будут самостоятельно вставать на воинский учет, предоставляя свои данные в военкомат или через электронный кабинет.

Ранее один из украинских военнослужащих подчеркивал важность осознания подростками в возрасте от 15 до 18 лет реальности возможного участия в боевых действиях.