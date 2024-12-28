На Украине ответили на угрозу Фицо

Украинский энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что энергообеспечение Украины не пострадает, если Словакия прекратит поставки электричества в страну. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Харченко, сейчас Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии через четыре страны ЕС - Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран прекратит поставки, то необходимые объемы смогут предоставить три других государства.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что Братислава примет ответные меры, если Украина откажется продлить транзит российского газа.

Фицо: Украина заплатит за «западную авантюру» территориями

По словам Фицо, после 1 января 2025 года Словакия оценит ситуацию и возможные ответные меры против Украины. Если транзит газа прекратится, Братислава остановит поставки электричества, в котором Украина нуждается во время отключений сети, заявил словацкий премьер.

Фицо назвал решение о прекращении транзита «чрезвычайно дорогостоящим». Он заявил, что из-за этого ЕС потеряет около 120 миллиардов евро на повышении цен на газ и электроэнергию в 2025-м и 2026 году.