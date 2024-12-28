Рар: Европа поддержит отказ Киева от ряда территорий

Александр Рар заявил НСН, что Владимир Зеленский уже сейчас понимает неизбежность переговоров с Москвой на фоне риторики Трампа.

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После официального вступления в должность в конце января президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, что будет означать приближение переговоров по Украине, практически все страны Европы поддержат отказ Киева от ряда территорий, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что Германия не прекратит поддерживать Украину. При этом он также заявил о желании нового американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Рар уверен, что практически все страны Евросоюза поддержат переговоры по Украине вслед за Трампом.

«Никто не знает, состоятся ли переговоры по Украине в 2025 году, здесь масса факторов. Но я думаю, что сейчас все идет к тому, что после инаугурации Трампа состоится его встреча с Путиным, которая даст дипломатическому урегулированию конфликта большой шанс. Все будет зависеть от тех условий, которые будут друг другу предложены. Сейчас сложно сказать, на какие компромиссы готова Россия, а также готова ли Америка выйти из конфликта полностью, перестать поддерживать Украину», - отметил он.

При этом, по его словам, Зеленский уже сейчас понимает неизбежность переговоров, а сложнее всего согласиться на условия будет Великобритании и Польше.

«Зеленский понимает, что без поддержки Запада ему придется сесть за стол переговоров с Россией. Поэтому все станет понятно в конце января. Большинство стран ЕС поддержат переговоры, потому что все устали от конфликта. У меня вызывает вопрос только Англия и Польша. Мы можем предположить, что Украине придется отдать часть своих территорий, для Англии и Польши будет сложнее всего с этим согласиться», - добавил собеседник НСН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».