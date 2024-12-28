Азербайджан ужесточает правила пребывания для россиян

Власти Азербайджана в ближайшее время изменят правила временного пребывания россиян в стране. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку будет «исходить из принципов взаимности» в вопросах пребывания иностранцев. Он указал, что Россия недавно сократила срок временного пребывания для иностранных граждан.

В МИД РФ ранее объявили, что срок временного пребывания в России для иностранцев, которым не требуется виза, с 1 января 2025 года не должен будет превышать 90 суток суммарно в течение года. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» или международными договорами России.

Сейчас срок пребывания в РФ иностранцев, которым не требуется виза, составляет 90 дней в течение 180 суток. Азербайджанские журналисты попросили Гаджизаде прокомментировать эти изменения.

«Азербайджанская сторона, как и во всех вопросах внешней политики, будет исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции», - ответил представитель МИД страны.

Он добавил, что новые правила РФ Баку рассматривает «в первую очередь в контексте прав своих граждан». В связи с этим в ближайшие дни Азербайджан планирует поменять срок временного пребывания для россиян. Деталей Гаджизаде не привел.