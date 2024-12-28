Bild оценила шансы Шольца вновь занять пост канцлера ФРГ

Шансы действующего главы правительства Германии Олафа Шольца снова стать канцлером становятся все меньше. Разрыв с кандидатом на этот пост от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем увеличивается, пишет газета Bild.

В настоящее время уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца составляет лишь 14-16%. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 31-33% избирателей. Таким образом, разница между ними достигает 15-19 процентных пунктов.

Для сравнения, перед выборами 2021 года блок ХДС/ХСС с кандидатом Армином Лашетом набирал 27% и лишь на 9,5% опережал партию Шольца. Тогда социал-демократу удалось совершить рывок и опередить конкурентов. Однако эксперты полагают, что повторить это практически невозможно.

"Шольц все еще может догнать, но уже не может обогнать. Для этого разрыв между СДПГ и ХДС/ХСС слишком велик", - отметил руководитель социологического института INSA Герман Бинкерт.

Без серьезных ошибок со стороны Мерца или ХДС/ХСС, как считает он, Шольц "потеряет пост канцлера".

Ранее в интервью новостному порталу t-online Шольц заявил, что вновь хочет занять пост главы правительства ФРГ и отметил, что прилагает все силы для победы на предстоящих выборах. Он утверждал, что у него "самый большой опыт работы в правительстве, четкий курс и крепкие нервы".