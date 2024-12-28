Британский король отказался приглашать ближайших родственников на традиционное шествие

На рождественском шествии к церкви Святой Марии Магдалины, располагающейся возле Сандрингемского дворца, не было некоторых ближайших родственников британского короля Карла III. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Король Британии отказался приглашать родственников на традиционное шествие
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На шествии, в котором традиционно участвуют монарх и его ближайшие родственники, не было младшего сына Карла III, принца Гарри, его жены Меган Маркл и их детей, принцессы Лилибет и принца Арчи.

Кроме того, король отказался приглашать на шествие принца Эндрю — своего младшего брата, который попал в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки. На шествие не попала и его бывшая супруга Сара Фергюсон.

Издание Daily Mail утверждает, что, несмотря на отсутствие Гарри и Эндрю, в этом году в Сандрингем съехалось на редкость много гостей. Рождество с королем отмечали не менее 45 человек.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю может уехать из Великобритании в Абу-Даби, где у него имеется роскошная резиденция. Ближайшие родственники Эндрю, в том числе его жена Сара Фергюсон и дочери, принцессы Беатриса и Евгения, тоже часто бывают в ОАЭ.

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