Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан экономить электроэнергию и газ в условиях энергетического кризиса, связанного с предстоящим прекращением транзита российского газа через Украину.

"Я понимаю, что цены на энергоносители вызывают обеспокоенность у многих. Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить страну электричеством и газом и помочь людям с низкими доходами оплачивать счета. Но каждый из нас может облегчить ситуацию. Небольшие изменения в повседневных привычках могут оказать значительное влияние - они помогут нам экономить энергию и сократить расходы", - написала Санду. Она дала несколько практических советов - снижать потребление энергии в часы пик, избегать одновременного использования нескольких электрических приборов, выключать свет и устройства, которые не используются, уменьшать температуру кондиционеров.

Молдавия переживает кризис из-за подорожания энергоносителей, что спровоцировало рост цен в стране и акции протеста оппозиции. На прошлой неделе парламент республики ввел режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. По словам премьера Молдавии Дорина Речана, в случае дефицита энергоресурсов и остановки Молдавской ГРЭС в Приднестровье оба берега Днестра могут снабжаться электроэнергией только из Румынии, которая сама столкнулась с ее дефицитом в этот период.

Молдавии предрекли потерю российского газа из-за решений Украины

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%, до 5,7 млн куб. м. В этой ситуации в Кишиневе приняли решение перенаправлять эти объемы в Приднестровье, где из российского газа также вырабатывается до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии. Со своей стороны, руководство "Газпрома" рекомендовало Молдавии обсудить с Украиной возможности сохранения транзита газа, однако власти республики получили в Киеве отказ. Молдавские эксперты также отмечали, что Кишинев нарушил контрактные обязательства, связанные с урегулированием задолженности за газ, поэтому российский газовый холдинг может расторгнуть контракт в любое время.

Отношения Молдавии и России стали ухудшаться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду и прихода к власти в 2021 учрежденной ею Партии действия и солидарности (ПДС). Два года назад Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов.