Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Германия беззащитна перед суперракетой Путина»

В начале декабря президент России Владимир Путин допустил, что в Белоруссии будет размещена новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Путин отметил, что ракета может появиться на белорусской территории во второй половине 2025 года.

Как отмечает немецкое издание Bild, размещение «Орешника» в Белоруссии будет означать, что ракета «опасно приблизится» к Германии. В распоряжение Bild попал внутренний документ МИД Германии, в котором подчеркивается, что страна «недостаточно защищена от этой смертельной опасности». После боевого применения «Орешника» Россией немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заказала правительственный анализ оборонного потенциала Германии по защите от баллистических ракет. Анализ показал, что системы Patriot, стоящие на вооружении страны, не подходят для борьбы с гиперзвуковым «Орешником». Как отмечается в документе МИД, перехват этой ракеты был бы «чистым везением».

«Москва может оставить Италию без Ливии»

После падения правительства Башара Асада итальянская пресса начала ликовать по поводу «поражения России», но «праздник длился недолго», пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. По версии газеты, Россия может «нацелить свое сирийское оружие» в сторону Италии, стремясь обеспечить новый выход к Средиземному морю через Ливию.

На прошлой неделе аналитики начали предупреждать, что Россия может перевести свои военные объекты из Сирии в Ливию. Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что если это действительно произойдет, российские силы окажутся «в двух шагах» от итальянских. В разделенной между противоборствующими группами Ливии Италия и Россия находятся «по разные стороны». Итальянская газета напомнила, что нефтегазовая компания Eni вместе с британцами только что возобновила разведочное бурение в Ливии. По версии IL Fatto Quotidiano, теперь Италии остается только надеяться, что Россия сохранит свою базу в Тартусе и ничто не будет угрожать итальянским нефтегазовым планам.

Испанская газета сравнила Илона Маска с Юлием Цезарем

Когда сотрудник журнала New Yorker Ронан Фэрроу связался с Пентагоном в 2023 году, чтобы спросить о роли Илона Маска в украинском кризисе, американские военные ответили, что «дадут комментарий, если Илон захочет», рассказала газета El Mundo. Маск - самый богатый человек, когда-либо живший на Земле, а теперь и правая рука новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По версии El Mundo, Маск воплощает собой радикально новый эксперимент - «цезаризм 21-го века», в рамках которого бизнесмены призываются «совместно управлять» государствами с политиками. Газета отметила, что Юлий Цезарь прибыл в Рим из Галлии как самый богатый человек своего времени и покончил с дряхлеющей республикой, установив популистскую диктатуру. Стиль правления Цезаря обеспечил ему поддержку масс и презрение элит, которые в итоге убили его. Некоторых сторонников американской республики беспокоит дружба Маска с Трампом так же, как римскую аристократию беспокоил приход к власти Цезаря. Проблема для недовольных Маском заключается в следующем: его власть настолько велика, что он, «не являясь государственным деятелем, фактически может считаться таковым».

«Цены на газ в Европе взлетели после слов Путина»

Цены на природный газ в Европе выросли после того, как президент России Владимир Путин усомнился, что будет заключена новая сделка о транзите российского топлива через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на эталонный газ в пятницу выросли на пять процентов, показав второй недельный рост подряд. Произошло это после того, как Путин предупредил, что заключить новый транзитный контракт в последние дни 2024 года вряд ли возможно. Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили альтернативные решения для обеспечения бесперебойных поставок через Украину, но Владимир Зеленский отверг любые договоренности. Теперь трейдеры в Европе внимательно следят за газовыми хранилищами региона, заполненными менее чем на 75 процентов, отмечает Bloomberg.

«Ненависть к России сводит Европу с ума»

Шведский аналитик Ларс Берн заявил в интервью SwebbTV, что русофобия в Европе настолько сильна, что «доводит людей до безумия». По словам Берна, ему постоянно задают вопросы «с подвохом», почему он не переезжает в РФ. Аналитик отметил, что поводом для таких вопросов становится его отказ «впадать в ненависть к России».

82-летний Берн добавил, что действительно мог бы переехать в Россию, если бы был моложе и имел достаточно времени для изучения русского языка. Аналитик отметил, что также может представить себе жизнь в «определенных» штатах США, так как говорит по-английски.