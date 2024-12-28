Токаев сделал заявление после крушения самолета вблизи Актау

Важно не допускать распространения фейков и провокаций о крушении лайнера Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, Токаев провел совещание, которое посвящено недавней авиакатастрофе. Подчеркивается, что глава государства указал на важность «недопущения информационных провокаций и фейков».

В среду утром, 25 декабря, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение возле Актау. После падения судно загорелось. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.

Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на рухнувший у Актау самолет

Накануне AZAL решил приостановить полеты из Баку в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Будут сохранены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск. В этот же день было объявлено, что рейсы приостанавливаются из Баку еще в три российских города — Владикавказ, Саратов и Нижний Новгород.