У европейских партнёров Украины не хватит ни ресурсов, ни финансов на восстановление Украины вместо США, заявил в своей статье для британского журнала The New Statesman Вольфганг Мюнхау.

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По его словам, избранный американский лидер Дональд Трамп не хочет платить за восстановление Украины, а также отправлять в страну свои войска.

«Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы», — подчеркнул Мюнхау.

При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что 30 декабря ожидается объявление американским правительством крупного пакета помощи Украине.

Также подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что нежелание Запада видеть реальность приведёт к уничтожению Украины.