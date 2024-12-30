TNS: западные партнёры Киева не смогут оплачивать восстановление Украины
У европейских партнёров Украины не хватит ни ресурсов, ни финансов на восстановление Украины вместо США, заявил в своей статье для британского журнала The New Statesman Вольфганг Мюнхау.
По его словам, избранный американский лидер Дональд Трамп не хочет платить за восстановление Украины, а также отправлять в страну свои войска.
«Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы», — подчеркнул Мюнхау.
При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что 30 декабря ожидается объявление американским правительством крупного пакета помощи Украине.
Также подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что нежелание Запада видеть реальность приведёт к уничтожению Украины.