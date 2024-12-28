На Украине выдвинули требование после решения США о новой помощи

Украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине после решение Вашингтона выделить Киеву новую помощь. Об этом сообщает «МК».

Панченко прокомментировала пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от Вашингтона и Всемирного банка еще 485 млн долларов помощи. Средства якобы направят на компенсацию расходов бюджета в социальной и гуманитарной сферах.

«Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги», — написала журналистка.

Ранее агентство AP со ссылкой на источники заявило, что администрация уходящего президента Джо Байдена планирует направить Украине новый пакет военной помощи на сумму до 1,25 млрд долларов до инаугурации Дональда Трампа. Пакет помощи может включать в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды. Ожидается, что Белый дом объявит о передаче вооружений 30 декабря.