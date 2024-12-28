В Приднестровье обвинили Запад в подготовке Молдавии к конфликту с Россией

Запад готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией и Приднестровьем. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

© Газета.Ru

Накануне парламент Молдавии одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, в которой говорится о необходимости повышения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что военный контингент России в Приднестровье и местные военные формирования являются угрозой для национальной безопасности республики. В стратегии указано, что Молдавия рассчитывает добиться полной интеграции в военные структуры ЕС и тесного сотрудничества с НАТО.

По мнению Сафонова, угроза в документе обозначена конкретно — это российские войска, которые якобы незаконно находятся на территории Молдавии, а также «вооружённые формирования» ПМР».

Депутат также напомнил, что президент Молдавии Майя Санду заявляла журналистам, что проголосовала бы на референдуме за присоединение страны к Румынии. По словам Сафонова, оговорка в стратегии нацобороны о том, что «приднестровскую проблему» Кишинёв хочет разрешить исключительно мирным путем, выглядит неубедительно, поскольку в 2022-2024 годах Молдавия «накачалась» оружием стран Запада, проходила военные учения с военными США, Румынии, других стран НАТО.