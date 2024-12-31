Лучшие фотографии 2024 года

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Участники карнавального шествия "Шоу новогодних игрушек" на Красном проспекте в Новосибирске, январь 2024 года
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Участники карнавального шествия "Шоу новогодних игрушек" на Красном проспекте в Новосибирске, январь 2024 года 
© РИА Новости
Участница вечера-концерта, посвященного Владимиру Ильичу Ленину, в Колонном зале Дома Союзов в Москве, январь 2024 года
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Участница вечера-концерта, посвященного Владимиру Ильичу Ленину, в Колонном зале Дома Союзов в Москве, январь 2024 года 
© РИА Новости
Досрочное голосование на стойбище оленеводов в ЯНАО, февраль 2024 года
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Досрочное голосование на стойбище оленеводов в ЯНАО, февраль 2024 года 
© РИА Новости
Военнослужащий Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке, март 2024 года
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Военнослужащий Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке, март 2024 года 
© РИА Новости

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Лошади пасутся на горе в Кош-Агачском районе Республики Алтай, март 2024 года
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Лошади пасутся на горе в Кош-Агачском районе Республики Алтай, март 2024 года 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке, март 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин посещает 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке, март 2024 года 
© РИА Новости
Монахини принимают участие в выездном голосовании на выборах президента России в Свято-Елисаветинском женском монастыре, март 2024 года
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Монахини принимают участие в выездном голосовании на выборах президента России в Свято-Елисаветинском женском монастыре, март 2024 года 
© РИА Новости
Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт, март 2024 года
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт, март 2024 года 
© РИА Новости
Боевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении, март 2024 года
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Боевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении, март 2024 года 
© РИА Новости

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Суслик в районе Байконура, март 2024 года
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Суслик в районе Байконура, март 2024 года 
© РИА Новости
Люди плывут на лодке по затопленной в результате паводка улице в микрорайоне Глинка в Кургане, апрель 2024 года
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Люди плывут на лодке по затопленной в результате паводка улице в микрорайоне Глинка в Кургане, апрель 2024 года 
© РИА Новости
Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге, апрель 2024 года
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Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге, апрель 2024 года 
© РИА Новости
Парадный расчет Нахимовского военно-морского училища на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, май 2024 года
13/40
Парадный расчет Нахимовского военно-морского училища на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, май 2024 года 
© РИА Новости
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе, май 2024 года
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Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе, май 2024 года 
© РИА Новости

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Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, май 2024 года
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Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, май 2024 года 
© РИА Новости
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ, май 2024 года
16/40
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ, май 2024 года 
© РИА Новости
Ежегодное ралли классических автомобилей "Ралли Архангельское Аутлет" в Московской области, май 2024 года
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Ежегодное ралли классических автомобилей "Ралли Архангельское Аутлет" в Московской области, май 2024 года 
© РИА Новости
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, июнь 2024 года
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, июнь 2024 года 
© РИА Новости
Пешеходы идут по переходу в Московской области, июнь 2024 года
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Пешеходы идут по переходу в Московской области, июнь 2024 года 
© РИА Новости

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ПМЭФ-2024. Делегация Афганистана, июнь 2024 года
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ПМЭФ-2024. Делегация Афганистана, июнь 2024 года 
© РИА Новости
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна, июнь 2024 года
21/40
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна, июнь 2024 года 
© РИА Новости
Девушки моются в душе после купания в бассейне "Лето в парке" во время жары в Москве, июль 2024 года
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Девушки моются в душе после купания в бассейне "Лето в парке" во время жары в Москве, июль 2024 года 
© РИА Новости
Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге, июль 2024 года
23/40
Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге, июль 2024 года 
© РИА Новости
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступают на торжественной церемонии в рамках финала конкурса "Это у нас семейное" в Солнечногорске, июль 2024 года
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступают на торжественной церемонии в рамках финала конкурса "Это у нас семейное" в Солнечногорске, июль 2024 года 
© РИА Новости

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Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области, июль 2024 года
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Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области, июль 2024 года 
© РИА Новости
Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, июль 2024 года
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Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, июль 2024 года 
© РИА Новости
Участники IX фестиваля сап-сёрфинга "Фонтанка SUP" на реке Мойке в Санкт-Петербурге перед стартом заплыва, август 2024 года
27/40
Участники IX фестиваля сап-сёрфинга "Фонтанка SUP" на реке Мойке в Санкт-Петербурге перед стартом заплыва, август 2024 года 
© РИА Новости
Выступление танцевального коллектива на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде, август 2024 года
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Выступление танцевального коллектива на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде, август 2024 года 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе, сентябрь 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе, сентябрь 2024 года 
© РИА Новости

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Участник дипломатического авторалли в Москве, сентябрь 2024 года
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Участник дипломатического авторалли в Москве, сентябрь 2024 года 
© РИА Новости
Фотографы снимают запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур, сентябрь 2024 года
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Фотографы снимают запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26" с космодрома Байконур, сентябрь 2024 года 
© РИА Новости
Военнослужащие в ходе военных учений стран ОДКБ "Взаимодействие-2024" на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизии, сентябрь 2024 года
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Военнослужащие в ходе военных учений стран ОДКБ "Взаимодействие-2024" на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизии, сентябрь 2024 года 
© РИА Новости
Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске. На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр", сентябрь 2024 года
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Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске. На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр", сентябрь 2024 года 
© РИА Новости
Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж", октябрь 2024 года
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Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж", октябрь 2024 года 
© РИА Новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень-2024" на территории выставочного комплекса "Тимирязев Центр" в Москве, октябрь 2024 года
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень-2024" на территории выставочного комплекса "Тимирязев Центр" в Москве, октябрь 2024 года 
© РИА Новости
Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village", октябрь 2024 года
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Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village", октябрь 2024 года 
© РИА Новости
Участники мотопробега на закрытии мотосезона в Байк-Центре, октябрь 2024 года
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Участники мотопробега на закрытии мотосезона в Байк-Центре, октябрь 2024 года 
© РИА Новости
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, ноябрь 2024 года
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, ноябрь 2024 года 
© РИА Новости
Туристы на Красной площади в Москве, ноябрь 2024 года
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Туристы на Красной площади в Москве, ноябрь 2024 года 
© РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе, декабрь 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе, декабрь 2024 года 
© РИА Новости

В 2024 году произошло множество ярких событий, как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы РИА Новости по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, более сотни самых ярких и важных кадров уходящего года. В итоговой подборке фотографии участников СВО, природные катастрофы, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию знаковых снимков, которые уже вошли в историю.

Самые яркие фотографии ушедшего 2024 года в объективе репортеров информационного агентства РИА Новости — в галерее «Рамблера».