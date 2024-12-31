Лучшие фотографии 2024 года

В 2024 году произошло множество ярких событий, как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы РИА Новости по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, более сотни самых ярких и важных кадров уходящего года. В итоговой подборке фотографии участников СВО, природные катастрофы, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию знаковых снимков, которые уже вошли в историю.

Самые яркие фотографии ушедшего 2024 года в объективе репортеров информационного агентства РИА Новости — в галерее «Рамблера».