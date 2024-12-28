Команда Трампа прорабатывает ускоренную депортацию мигрантов из США

Администрация следующего американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на будущего куратора по вопросам безопасности границ при новом главе государства Томаса Хомана.

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«Команда Дональда Трампа рассматривает возможность использования военных баз для содержания [нелегальных] мигрантов и военных самолетов для ускорения депортаций», — сообщил чиновник.

Он считает американские ВС «множителем сил», который необходим для массовой высылки нелегалов с территории страны. Военных можно будет привлечь в том числе к логистическим и административным задачам, созданию инфраструктуры и анализу разведданных. Хоман добавил, что соратники будущего президента США ждут данных от конгресса по поводу финансирования инициативы.

WSJ отметила, что во время нахождения у власти президентов Барака Обамы и Джо Байдена американские базы также использовались для временного содержания незаконного попавших в страну мигрантов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегалов.