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Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал датчанам присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских. Он также вспомнил самоубийство бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Пушкова в Telegram-канале.

"Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня - на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", - написал Пушков.

В своей записи глава комиссии Совфеда также добавил, что Фредериксен, "неровен час", покончит с собой, как "министр США Джеймс Форрестол, одержимый "русской угрозой".

Посол в Бельгии назвал курс НАТО в отношении России ошибочным

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, пишет РИА Новости.

"Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям", - сказал он.

Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok. Он выразил желание разрешить спор после своего вступления в должность, сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство, которое есть в распоряжении агентства.

"Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране, тем самым соблюсти права десятков миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, а также решив проблемы национальной безопасности", - говорится в ходатайстве.

В документе также говорится, что Трамп использует TikTok, где у него почти 15 миллионов подписчиков, для общения со своими избирателями. По этой причине избранный президент считает эту платформу "уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания".

"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии

Бывший американский разведчик и эксперт ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Риттеру YouTube-каналу Dialogue Works.

"Мы могли бы <...> работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. <...> Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец", — предложил он.

По словам Риттера, США могли бы сэкономить несколько триллионов долларов за счет уменьшения своего арсенала оружия массового поражения.

В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским

Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис заявил, что дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе не соответствуют истинным планам блока по поводу Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление офицера на его YouTube-канала.

"Была встреча в Брюсселе. <...> Кажется, это были Рютте с Зеленским. <...> Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. <...> Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? <...> Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — сказал Дэвис.

Он также отметил, что Рютте значительно изменил свою риторику по поводу Украины.