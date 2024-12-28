Посол России заявил, что в повестке НАТО нет урегулирования на Украине

Российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

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По словам дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения конфликта Москвы и Киева официально обсуждаются членами Североатлантического альянса.

Посол Токовинин: курс НАТО в отношении РФ ведет к непредсказуемым последствиям

«На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал Токовинин.

Он отметил, что НАТО делает акцент на том, чтобы наращивать военную помощь Киеву.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-Online заявил о желании следующего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Однако, по мнению американского политика, прекращения огня можно добиться только при условии, что Киев будет силен в военном отношении.

Ранее Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО.