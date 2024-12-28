Грузинский премьер назвал наградой санкции США против Иванишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США направленные на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили наградой. По его словам, в этом нет ничего особенного.

«Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — сказал он ТАСС.

США ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта»

По его словам, Иванишвили под санкциями, потому что защищает национальные интересы Грузии. Его часто шантажировали ограничениями, после их применения угрожать будет нечем, отметил Кобахидзе.

Ранее власти США ввели санкции против основателя политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации.