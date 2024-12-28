Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Верховный суд приостановить действие закона, согласно которому соцсеть TikTok может быть запрещена в Соединенных Штатах.

"Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу этого разбирательства. Вместо этого он с уважением призывает к тому, чтобы суд рассмотрел вопрос о приостановке сроков действия [положений] закона об отчуждении 19 января 2025 года в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу, что даст новой администрации возможность добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству", - говорится в заявлении адвоката Трампа Джона Сауэра.

Трамп захотел спасти TikTok от блокировки в США после своего успеха в соцсети

Ранее руководство TikTok также попросило Верховный суд США приостановить действие закона, согласно которому соцсеть может быть запрещена в Соединенных Штатах.

Платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года, за день до инаугурации Трампа. Администрация соцсети и владеющая сервисом китайская компания ByteDance убеждены, что это нарушает право 170 млн пользователей TikTok в США на свободу слова.

Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре.