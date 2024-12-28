На Украине назвали цель звонка Зеленского Вучичу

Президент Украины Владимир Зеленский звонил сербскому лидеру Александру Вучичу, чтобы предложить ему деньги за отказ принимать у себя украинское население. Такую цель звонка назвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский настаивает, чтобы Белград не принимал украинских мужчин.

Вучич позвонил Зеленскому

«Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <...> [премьеру-министру Словакии Роберту] Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать. <...> Видно и Вучичу тоже предложил», — заявил экс-советник Кучмы.

Соскин отметил, что реакция сербского лидера на данное предложение неизвестна.

Ранее Александр Вучич прокомментировал свой телефонный разговор с Зеленским. Он назвал беседу «содержательной и хорошей». По словам сербского лидера, разговор касалась вопросов двухстороннего сотрудничества.