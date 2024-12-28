Парламент Южной Кореи второй раз объявил импичмент главе государства

Парламент Южной Кореи объявил импичмент и.о. президента Южной Кореи Хан Док Су, который проработал в этой должности менее двух недель. Следующим исполняющим обязанности главы государства может стать министр образования Ли Чжу Хо. Напомним, политический кризис в Южной Корее разразился в начале декабря, когда президент Юн Сок Ёль объявил военное положение под предлогом «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». 14 декабря парламент объявил импичмент главе государства. Сейчас против него проводится расследование. По мнению экспертов, кризис стал следствием безудержной борьбы за власть и может усугубиться после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Южнокорейская полиция провела обыск в доме президента Юн Сок Ёля

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су признал решение Национальной ассамблеи об импичменте. Об этом сообщает агентство Yonhap, которое вело прямую трансляцию заседания парламента республики. За отстранение Хан Док Су проголосовали 192 из 300 депутатов.

«Я признаю решение Национального собрания и для того, чтобы не добавлять хаоса и неопределённости, я прекращу исполнять обязанности в соответствии с законом, ожидая скорого и мудрого решения Конституционного суда», — сказал Хан Док Су.

Перед началом голосования спикер парламента У Вон Сик заявил, что для импичмента необходима поддержка простого большинства депутатов как для любых высокопоставленных лиц. Напомним, что Хан Док Су продолжает занимать пост премьер-министра Южной Кореи.

При этом правящая партия «Гражданская сила» настаивала на том, что для отстранения и.о. президента необходимо по меньшей мере 200 голосов. Это количество прописано в конституции для импичмента главы государства.

Инициатором голосования являлась оппозиция в лице Демократической партии «Тобуро», которая объединяет 170 депутатов.

Как полагает южнокорейская газета «Чунан ильбо», следующим и.о. президента страны может стать министр образования, куратор социальных вопросов в ранге вице-премьера Ли Чжу Хо.

Эту ситуацию на своей странице в соцсети прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять «Игру в кальмара» среди чиновников. Запаслись попкорном!» — написал Медведев.

«На благо страны»

Незадолго до голосования по отстранению Хан Док Су в Сеуле прошли митинги в поддержку и против президента Юн Сок Ёля. Оппозиционеры призвали арестовать его, обвинив в организации мятежа.

29 декабря Юн Сок Ёль должен прийти на допрос в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO). Это третья по счёту повестка. По двум другим президент не явился. Юн подозревается в мятеже, злоупотреблении властью и государственной измене, за которую предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Под угрозой импичмента «Тобуро» требовала от и.о. президента подписать законопроекты о начале специального расследования в отношении Юна и назначить трёх недостающих членов Конституционного суда. Однако Хан не пошёл на уступки оппозиции.

Как сообщают местные СМИ, третья повестка Юну считается последней перед подачей заявления на ордер на его арест. Однако представитель CIO сообщил журналистам, что до заявки на ордер «ещё очень далеко».

Южнокорейские правоохранители пытаются допросить Юн Сок Ёля по делу о мятеже из-за военного положения, которое было введено им 3 декабря. Своё решение президент объяснил необходимостью «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Последний раз военное положение в стране объявлялось в 1980 году. Впрочем, срочно собравшийся парламент Южной Кореи практически сразу отменил решение Юна.

Ответственность за введение военного положения взял на себя министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Именно он посоветовал президенту принять такое решение. Глава военного ведомства признал, что объявление военного положения дестабилизировало ситуацию в стране. Впоследствии Ким Ён Хён был обвинён в мятеже и помещён в следственный изолятор, где попытался покончить с собой.

4 декабря Юн отменил военное положение, но 12 декабря он опубликовал очередное видеообращение, в котором оправдал своё решение. Спустя два дня оппозиция и многие члены правящей партии проголосовали за импичмент президента.

Комментируя отстранение от должности, Юн заявил, что продолжит трудиться «на благо страны до конца». В свою очередь в «Тобуро» рассказали, что импичмент был лишь первым шагом на пути устранения последствий спровоцированного президентом кризиса.

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, причиной кризиса являются резко обострившиеся противоречия между оппозицией и президентом.

Напомним, Национальное собрание, подконтрольное «Тобуру», стремилось сократить предложенный главой государства проект госбюджета и запустило процедуру импичмента ряда должностных лиц. Среди них были прокуроры, которые отказались предъявлять обвинения первой леди Ким Кон Хи по подозрению в манипуляциях с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее в период с 2009 по 2012 год.

Также, по мнению Асмолова, действия оппозиции против Юна были продиктованы желанием спасти собственного лидера — Ли Чжэ Мёна. 15 ноября суд Сеула приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Таким образом Ли Чжэ Мёна признали виновным за лжесвидетельство по двум эпизодам, которые расследовали правоохранители.

«Вердикт закрыл для политика возможность участвовать в президентских выборах 2027 года. Дело против него продолжается, и «Тобур» пытается ему противодействовать. В Южной Корее наблюдается безудержная борьба за власть», — пояснил Асмолов.

Ли Чжэ Мён считается довольно популярным госдеятелем. При этом рейтинг Юна постоянно снижался. Согласно соцопросам агентства Gallup Korea, проведённым незадолго до введения военного положения, президента поддерживали только 19% населения. Негативно его работу оценивали 72% респондентов.

С точки зрения Асмолова, разразившийся в Южной Корее политический кризис, свидетельствует о серьёзном несовершенстве политической системы государства.

«Конституция Республики Корея вроде бы защищает демократию от узурпации власти со стороны президента. Однако, как оказалась, она не готова к ситуации, когда оппозиция откровенно пользуется парламентским большинством для достижения собственных целей. По сути, оппозиция может уволить любого государственного чиновника, объявив ему импичмент. Это как раз произошло и с Хан Док Су, проработавшем на посту и.о. президента менее двух недель», — констатировал Асмолов.

Фактор Трампа

Как отметили опрошенные RT эксперты, борьба между Юном и оппозицией далека от завершения. В частности, 27 декабря Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президента.

Три из девяти судей остаются не назначенными. Если хотя бы один выскажется против, то Юна восстановят в должности. Председательствовать на заседаниях инстанции будет судья Чон Хён Сик, лояльный, как считается, отстранённому главе государства. В случае единогласного одобрения импичмента в Южной Корее будут назначены досрочные президентские выборы.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с RT заявил, что оппозиции выгоден сценарий новых выборов главы государства из-за возросшей общественной поддержки «Тобуро».

«Сейчас поддержка правых консерваторов, то есть правящей партии, составляет примерно 25%. «Тобуро» непременно будет пользоваться этим. Если по итогам заседаний Конституционного суда будут объявлены досрочные президентские выборы, то, очевидно, победит кандидат от оппозиции», — предположил Воронцов.

При этом, как считает эксперт, перемены в высшем руководстве Южной Кореи вряд ли послужат прививкой от нового политического кризиса и обострения ситуации на полуострове. Существенную негативную роль способна сыграть политика Дональда Трампа.

«Нынешняя оппозиция выступает за смягчение внешней политики в отношении России и КНДР. Но предугадывать что-либо сейчас не имеет большого смысла. Решающее значение может иметь политика Трампа. По сути, он уже влияет на внутреннюю ситуацию в стране. Новый американский президент скорее всего потребует от Сеула серьёзного увеличения финансового взноса на содержание расквартированных в этой стране американских войск. Резкость Трампа довольно сильно тревожит всю политическую элиту и общество Кореи», — подчеркнул Воронцов.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.