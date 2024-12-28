Белый дом призвал вести переговоры по Украине с согласия Зеленского

Переговоры по украинскому конфликту должны проводиться только с согласия лидера страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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Таким образом он прокомментировал предложение Словакии предоставить площадку для мирных переговоров. Кирби отметил, что любая страна, которая хочет принять участие в урегулировании конфликта, должна быть "полностью солидарна с Зеленским".

Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании

Он добавил, что до тех пор, пока украинский лидер не будет готов, Вашингтон будет "следить затем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Владимир Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.