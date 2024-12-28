Йеллен предупредила о скором достижении потолка госдолга США

Потолок государственного долга Соединенных Штатов будет достигнут в середине января 2025 года, не позднее 23 января, в связи с чем необходимо как можно скорее принимать меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо американского министра финансов Джанет Йеллен в адрес конгресса США.

«С 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня», — заявила Йеллен.

Маск считает, что США ждет банкротство без изменения ситуации с госдолгом

По мнению главы американского минфина, лимит госдолга США будет превышен в период с 14 по 23 января 2025 года. В этот период американскому правительству необходимо будет принимать срочные меры по недопущению дефолта.

До этого американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга.

Ранее в США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы США на триллионы долларов.