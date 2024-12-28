В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам-освободителям. Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

«В городе Кошице кто-то снова повредил советский памятник. Новые серпы и молоты продержались лишь пять недель. Они либо отсутствуют, либо значительно повреждены», — указано в сообщении.

Отмечается, что это могло быть реакцией на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию и его встречу с президентом Владимиром Путиным. При этом в полиции заявили, что это является не протестом против действий Фицо, а всего лишь актом вандализма и «проявлением человеческого примитивизма».

Ранее Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». Он заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем.