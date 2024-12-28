Узбекистанский депутат призвал Кадырова извиниться

Узебкистанский депутат Одилжон Тожиев призвал главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за якобы попытку повлиять на расследование по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Тожиева.

26 декабря Кадыров в своем Telegram-канале сообщал, что инцидент с Алламжоновым покушением "назвать трудно". По его мнению, СМИ сослались на "какие-то источники", которые заявили об участии самого Кадырова в подготовке покушения на узбекского политика.

"Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довел бы дело до конца еще в тот же день", - отмечал Кадыров.

Реакция главы Чечни объясняется объявлением двух граждан России из упомянутого региона Бислана Расаева и Шамиля Темирханова в розыск Интерполом, считает Тожиев.

"Я категорически осуждаю вмешательство президента Чечни Рамзана Кадырова во внутренние дела Узбекистана, а также угрозы или давление на узбекских государственных чиновников… Кадыров обязан извиниться перед народом Узбекистана", — написал Тожиев.

Узбекистанский депутат также обратился к генпрокуратуре РФ с просьбой "дать правовую оценку ситуации в связи с угрозами Рамзана Кадырова".

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27 декабря генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух российских граждан Расаева и Темирханова по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Алламжонова.

Как сообщалось, 26 октября на автомобиль Range Rover, в котором находился Алламжонов и его водитель, было совершено вооруженное нападение. Двое мужчин в масках открыли огонь, однако оружие дало осечку, и покушение провалилось.