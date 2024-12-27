Кирби: вести переговоры по Украину нужно с согласия Зеленского

Администрация США считает, что связанные с урегулированием конфликта на Украине переговоры необходимо проводить с согласия Владимира Зеленского. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Ранее Словакия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров о мирном урегулировании на Украине. Кирби попросили прокомментировать это предложение. Он ответил, что США хотят «убедиться, что если и когда дело дойдет до переговоров, то это будет сделано в полном согласии с Зеленским».

«Пока он не будет готов, мы станем следить за тем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы», — добавил Кирби, отметив, что «Украина должна быть в центре внимания, когда речь идет о каких-либо переговорах».

Также он заявил, что любая другая страна, желающая принять участие в переговорах, должна быть полностью солидарна с Зеленским и украинским народом». По словам Кирби, Зеленский «должен сам определить, готов ли он к переговорам и при каких обстоятельствах и условиях он будет это делать».