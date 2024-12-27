В США заявили о рекордном количестве бездомных американцев

В США установили рекорд по количеству бездомных: число вынужденных жить на улице граждан выросло на 18% в годовом выражении до 770 тыс. человек.

«В январе 2024 года более 770 тыс. человек оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем в 2023 году... Миграция оказала особенно заметное влияние на уровень бездомности среди семей», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства жилищного строительства и городского развития США.

Экономика США обманула ожидания экспертов

Ранее СМИ прогнозировали, что количество бездомных в США может превысить 653 тысячи в 2024 году.