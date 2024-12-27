Фицо ответил на обвинения Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на обвинения Владимира Зеленского, заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. Слова словацкого политика приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский обвинил Фицо в том, что он заинтересован только в российских энергоресурсах и хочет способствовать отказу Европы от газа США. Также он обвинил Словакию в участии в «сомнительных схемах» по оплате топлива из РФ, призвав силы безопасности страны обратить на это внимание.

«Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — ответил на это Фицо.

Он также напомнил, что ранее Зеленский уже нападал на него во время пресс-конференции по итогам их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, в своих заявлениях в соцсетях после этого он был «еще более надменным и дерзким».