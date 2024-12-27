«России он это сказать боится»: почему Пашинян сильно ненавидит Лукашенко

Лидеры Армении и Белоруссии повздорили на встрече в верхах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошедшей под Петербургом. Никол Пашинян предупредил, что в мае не поедет на следующее заседание в Минске и выступит по видеосвязи, на что Александр Лукашенко пригрозил просто «не включить телевизор». Кстати, в Петербург Пашинян обещал приехать лично, но в последний момент передумал. Почему армянский лидер пренебрег гостеприимством РФ и правда ли, что он сорвал зло на Белоруссии, поскольку не может высказать обиду России? Об этом — в статье NEWS.ru.

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Как поссорились Пашинян и Лукашенко

Глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко устроили обмен колкостями на встрече в верхах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая состоялась на курорте Игора под Петербургом.

Армения в уходящем году председательствовала в ЕАЭС, поэтому Пашинян лично должен был вести заседание Высшего Евразийского экономического совета — органа управления союза, однако утром, перед самым отлетом в Россию, премьер объявил, что заразился коронавирусом. Он остался в Ереване и в заседании участвовал дистанционно.

«У Пашиняна сегодня два стула. Один в Армении, а другой в России», — отметили в Telegram журналисты кремлевского пула, обратив внимание на пустое кресло председателя.

В следующем году председателем в ЕАЭС станет Белоруссия, и Лукашенко анонсировал соответствующий саммит в конце мая в Минске.

«Если наш союз интересен наблюдателям, я бы попросил их присутствовать на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Никол Воваевич, это вас не касается, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко», — объявил Лукашенко, обращаясь к Пашиняну.

«Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого, внешне по крайней мере, члена нашего союза», - добавил он.

Пашинян предупредил, что в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое намечено в Минске в мае, делегация Армении примет участие тоже лишь по видеосвязи.

«А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сыронизировал в ответ Лукашенко.

Пашинян ответил, что «уже выступал по этому поводу с публичным заявлением и это заявление остается в силе». Лукашенко на это заявил: «Рассмотрим ваше заявление».

«Вы не можете рассмотреть мое заявление, — отреагировал Пашинян. — Потому что мое заявление не подлежит рассмотрению». «Мы рассмотрим. Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали», — намекнул Лукашенко. «Нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами», — отрезал Пашинян.

Когда отношения Минска и Еревана начали портиться

У конфликта Пашиняна и Лукашенко давняя предыстория. В июне 2018 года Азербайджан объявил о прибытии в республику партии ракетных систем залпового огня «Полонез» белорусского производства. Сделка готовилась давно, но она совпала с избранием Пашиняна главой правительства соседней Армении.

Как считали военные аналитики, Баку рассматривал «Полонезы» как противовес ракетам «Искандер», которыми была вооружена армянская армия. Покупка десяти РСЗО стала одной из первых крупных оружейных сделок между Баку и Минском.

В июне этого года издание Politico получило данные о том, что Белоруссия и после 2018 года регулярно продавала Азербайджану передовое вооружение. Поставки, по данным издания, шли как минимум до 2022 года, а услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новой техники, используемой для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем. В частности, вооруженные силы Азербайджана получили противоракетные комплексы «Гроза-С».

По мнению авторов Politico, белорусское оружие сыграло важную роль в ходе 44-дневной операции Азербайджана по освобождению Карабаха.

Лукашенко пообещал Алиеву помочь восстановить Карабах

В мае этого года Лукашенко прибыл с визитом в Баку. На встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым лидер Белоруссии публично пересказал разговор, случившийся между ними перед войной за Карабах.

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно», — вспоминал Лукашенко.

В ходе визита белорусский и азербайджанский президенты посетили Карабах, и Лукашенко пообещал помочь в восстановлении этой территории.

В ответ Пашинян выступил с гневным заявлением, на которое он, видимо, и ссылался теперь, в ходе перепалки с Лукашенко. «Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — задавался он вопросом.

Армянский премьер пообещал не посещать Белоруссию, пока там правит Лукашенко, и потребовал извинений. Минск отозвал своего посла из Армении, аналогичным образом поступил Ереван.

Напомним, что Белоруссия и Армения вместе с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Чем болеет Пашинян

Пашинян не в первый раз использует коронавирус как повод, чтобы не приезжать на форумы СНГ, ОДКБ или ЕАЭС, напомнил NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян (Ереван). По словам политолога, премьер, скорее всего, не хочет видеться с постсоветскими лидерами, но не знает, как этого избежать. Именно поэтому каждый его реальный приезд на общий саммит с Россией и Белоруссией становится событием, добавил политолог.

«Судя по видеозаписи, у Пашиняна не было абсолютно никаких признаков недуга, он в полной мере сохраняет свою работоспособность. А ведь ковид — болезнь, которая обычно имеет тяжелые последствия. В общем, возникают серьезные сомнения, хотя медицинских данных у нас нет», — признал Микаелян.

Зато достоверно известно, добавил политолог, что Пашинян ввел для армянских чиновников неформальный запрет на контакты с российскими и белорусскими коллегами.

Кто смотрелся убедительнее в споре Лукашенко и Пашиняна

Отказ Пашиняна от приезда на саммит ЕАЭС в Петербурге — политический ход, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Минск активно взаимодействует с Баку в вопросе карабахского урегулирования и открыто занимает проазербайджанскую позицию. Белоруссия участвует в восстановлении экономики Карабаха, что вызывает раздражение властей Армении. Поэтому Пашинян и заявил, что больше в Минск приезжать не будет», — сказал NEWS.ru Марков.

Однако политический конфликт не коснется экономической сферы, оговорился эксперт.

«Армения проводит хитрую политику — на политическом уровне отношения с Белоруссией хуже, чем у Азербайджана, но зато Ереван только увеличивает товарооборот с Москвой и Минском», — отметил Марков.

Если российский президент Владимир Путин старается любой ценой сохранить отношения с Ереваном, то Лукашенко не видит смысла сотрудничать с теми, кто желает ссориться, добавляет Микаелян. Ереванский политолог не исключает, что Лукашенко и впрямь может отключить экраны на предстоящем в мае новом заседании, чтобы Пашинян уже никак не смог в нем участвовать.

«Пашинян продолжает политику, которую он сформировал после „цветной революции“ в мае 2018 года. Ему тогда помогли внешние силы, которые с тех пор подталкивают Ереван к разрыву с Москвой и остановке интеграции в Евразийский союз. Вот почему отношения Армении с Россией и Белоруссией продолжают накаляться», — заключил Микаелян.

Почему Ереван не позволяет себе критиковать Москву

В конфликте Лукашенко и Пашиняна виноват армянский лидер, считает политолог Юрий Светов. Он предполагает, что белорусский лидер принял на себя все то раздражение, которое на самом деле накопилось у Пашиняна к другой стране — к России.