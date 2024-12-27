Во Франции отреагировали на угрозы в адрес Зурабишвили

Угрозы ареста в адрес действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«Угрозы тюремного заключения президента со стороны "Грузинской мечты" неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться», — написал он.

Премьер-министр Грузии пригрозил президенту Зурабишвили уголовной ответственностью

Аддад также подчеркнул, что Париж продолжает поддерживать «европейские и демократические устремления грузинского населения».