Украинским военным придется покинуть свои позиции в Курской области до весны следующего года, иначе они рискуют попасть в окружение ВС РФ. Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на официальные лица США.

«По словам официальных лиц США, выступавших на условиях анонимности в целях обсуждения своих конфиденциальных оценок, силы Киева смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить — или они рискуют оказаться в окружении», — передает агентство Bloomberg.

Это связано с тем, что в уже со следующего месяца российская армия планирует увеличить наступление в регионе.

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Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Однако он выразил уверенность, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.