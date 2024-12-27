Вучич назвал главных бенефициаров украинского конфликта

Больше всех в конфликте на Украине проиграет сама Украина, в выигрыше окажутся только США и Китай. Такое заявление в интервью Handelsblatt сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и русские, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, а второй теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — ответил он на соответствующий вопрос.

Говоря о завершении конфликта на Украине, Вучич выразил уверенность, что этого сможет добиться избранный президент США Дональд Трамп, обещавший положить конец этому конфликту во время своей предвыборной кампании. Посредником в возможных переговорах, инициированных американским главой, по мнению президента Сербии, станет Китай, который сможет оказать «большое влияние на Москву».