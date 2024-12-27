В Тбилиси отреагировали на введение США санкций против Иванишвили

США ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили за то, что он защищает национальные интересы своей страны. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Из-за того, что Бидзина Иванишвили защищал и служил интересам этой страны (Грузии - прим. ТАСС), он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также добавил, что Иванишвили в течение длительного времени шантажировали санкциями. Однако после введения санкций почетного председателя правящей партии уже будет нечем шантажировать.

Ранее в пятницу США ввели санкции против Иванишвили. Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес. Как уточнил Минфин США, ограничения не распространяются на компании, доля в которых принадлежит Иванишвили, если они не были внесены в перечень отдельно. США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы "подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации".

США ввели санкции против Иванишвили

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.