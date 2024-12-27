Танец скелетов «погибших русских военных» показали детям, которые пришли на представление в цирк в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил в Telegram-канале заместитель главы Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. По его словам, вместо добрых клоунов организаторы решили показать детям мертвецов.

Это в родном Запорожье... Цирк, где должен быть веселый и радостный смех детей и взрослых. Но только не в современной Украине, — подчеркнул он.

Ходаковский отметил, что в России есть Украинский бульвар, улица и набережная Шевченко и даже станция метро «Киевская», и никого эти названия не смущают. При этом совершенно другая ситуация наблюдается на Украине, подчеркнул он.