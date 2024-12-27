Проукраинская общественная организация, которая базируется в Словакии, подала заявление в местную Генеральную прокуратуру с просьбой проверить политические шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Роберт Фицо по отношению к России.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя надзорного ведомства Словакии Яна Текелеву.

По его словам, инициатива гражданского объединения была передана Генеральной прокуратуре Словакии и будет рассмотрена в соответствии с законом.

Известно, что заявление проукраинским объединением «Мир Украине», базирующимся в Словакии, было подано после того, как 22 декабря Фицо посетил Москву, где встертился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Путин назвал страну, которая готова стать площадкой для переговоров по Украине.

Отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), глава государства заявил, что речь идёт о Словакии.

При этом Путин также рассказал, что в ходе встречи с Фицо они обсуждали мирное урегулирование конфликта на Украине.