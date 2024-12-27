СМИ перечислили страны, где могут начаться войны в новом году

События последних месяцев 2024 года намекают на новые вооруженные конфликты в 2025 году. Возможные сценарии такого развития событий смоделировал EADaily.

Иран

Нового конфликта в первую очередь стоит ожидать в Иране, о чем свидетельствуют заявления избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах «решить» иранскую проблему раз и навсегда. Уже сейчас Вашингтон и Тель-Авив обвиняют Тегеран в поддержке йеменских хуситов и требуют заставить их прекратить обстрелы Израиля и перестать атаковать корабли в Красном море. Иран уверяет, что не имеет влияния на хуситов и Израиль и США продолжают наносить удары по территории страны. В ответ Тегеран также усиливает свои атаки на Израиль и американские корабли.

Вероятным исходом этого противостояния станет достижение компромисса к концу 2025 году, который будет заключаться в отказе Ирана от создания ядерного оружия, а Тель-Авив и Вашингтон прекратят боевые действия.

Сирия

Самым очевидным развитием событий в 2025 году в Сирии в связи со свержением президента Башара Асада является гражданская война. Ее развяжут поддерживаемое Анкарой новое правительство и имеющие поддержку Вашингтона курды, признанные в Турции террористами. Также в перспективе в гражданскую войну в Сирии может вмешаться Израиль, который и так контролирует часть сирийской территории.

«Отношения Вашингтона и Анкары испортятся окончательно. В Белом доме примут решение отправить войска, чтобы спасти сирийских курдов. То, что, возможно, придется воевать с Турцией, которая является членом НАТО, Трампа не остановит. Начнутся бои между турецкими и американскими солдатами. В Анкаре примут решение вывести войска из сирийского Курдистана, получив гарантии от США, что курды не провозгласят независимость», — говорится в тексте.

В результате в Курдистан войдут израильские войска, а на остальной территории Сирии продолжится война всех против всех, которая к концу 2025 года начнет набирать обороты.

Йемен

В начале 2025 года продолжится противостояние между йеменскими хуситами в Йемене и Израилем, которое выражается во взаимных ракетных ударах и налетах израильских ВВС на Йемен. Через какое-то время Тель-Авив, вероятнее всего, начнет индивидуальный террор против лидеров хуситов, как делал это против руководителей «Хезболлы» и ХАМАС, а затем и вовсе поднимет вопрос о наземной операции. Вначале США и Великобритания попытаются провести соответствующую резолюцию через Совбез ООН, но РФ и Китай ее заблокируют. После этого Вашингтон и Тель-Авив попробуют реализовать план по наземной операции с помощью Эр-Рияда, но тоже получат отказ. Тогда израильские войска при помощи США и Великобритании высадятся на континентальной территории Йемена и одновременно с этим проведут воздушно-десантную операцию.

«Но йеменцы, которые считаются лучшими бойцами в арабском мире, окажут ожесточенное сопротивление. К концу года израильские части покинут страну, не добившись результата», — уверены в EADaily.

Иордания

Еще одной горячей точкой на Ближнем Востоке может стать Иордания в связи с возвращением в страну граждан, которые служили в различных джихадистских организациях сирийской оппозиции. Предполагается, что они могут начать «раскачивать» ситуацию, выступая против проамериканской политики иорданского правительства, и спровоцировать начало боевых действий против армии страны и создание проджихадистского правительства на юге государства. На пике столкновений Амман попытается договориться с ним, но ничего не выйдет и королю придется бежать из Иордана.

«Израиль вводит войска в приграничные иорданские регионы, объявив о создании зоны безопасности. Это приводит к приграничным столкновениям отрядов нового правительства с армией Израиля. К концу 2025 года Ближний Восток будет еще более нестабилен, чем в конце 2024 года», — считают в агентстве.

Панама

Существует вероятность, что в случае неудачных переговоров с правительством Панамы Трамп решит взять под контроль Панамский канал, направив туда для подавления сопротивления американскую армию и авиацию. Свои действия президент объяснит тем, что важная водная артерия для США может оказаться под контролем Китая. В результате действий Вашингтона властям республики придется уйти в отставку, а новое правительство подпишет договор о передаче канала в управление Соединенных Штатов. Таким образом отношения Вашингтона и Пекина ухудшатся еще сильнее.

Гренландия

С подачи США весной 2025 года в нескольких населенных пунктах Гренландии могут начаться акции протеста с требованием присоединить остров к Соединенным Штатам. К этому моменту Вашингтон уже перебросит на свою военную базу на острове спецподразделения армии и Трамп объявит, что требования митингующих соответствуют желаниям гренландцев. На этом фоне американские военные возьмут под контроль пересечения основных дорог и столицу Нуук. Протесты со стороны некоторых местных жителей, правительства острова, а также Дании не дадут никакого эффекта. В Иордании пройдет референдум, на котором большая часть населения выступит за присоединение к США на правах ассоциированной территории, что приведет к скандалу между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Восточная Европа

В 2025 году зонами конфликта в Восточной Европе могут стать Молдавия и Белоруссия. В первом случае Кишинев и Киев при поддержке стран ЕС могут решить напасть на Приднестровье, но у них, скорее всего, не получится достигнуть своих целей, поскольку жители республики и российские миротворцы, находящиеся там, дадут им отпор. В результате Кишинев и Киев вместо укрепления своих позиций лишь ослабят их.

Поводом к конфликту в Белоруссию послужат президентские выборы, которые пройдут в конце января 2025 года. Запад и Украина захотят организовать там очередной майдан, но ничего не выйдет — Минску удастся сохранить единство и не дать дестабилизировать страну. Однако после этого власти Белоруссии признают в Украине угрозу для существования республики и примут участие в СВО.

Юго-Восточная Азия

Здесь ключевыми фигурами станут Тайвань и Южная Корея, в которой уже сейчас наблюдается политический кризис. Это увеличивает риск провокаций против КНДР и последующей за этим войны на Корейском полуострове.

Сценарий с Тайванем включает в себя эскалацию с Китаем, который и так считает остров своей территорией. К конфликту могут привести учения возле Тайваня, во время которых будет потоплен один из китайских кораблей. В ответ Пекин объявит о полной морской и воздушной блокаде острова и США придется выслать туда эскадры Тихоокеанского флота.