Белый дом обвинил Россию в авиакатастрофе в Актау

В Белом доме считают, что Россия якобы причастна к авиакатастрофе с самолетом Embraer в Казахстане (Актау). По словам координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Джона Кирби, у США якобы имеются признаки, которые свидетельствуют о причастности ПВО РФ к катастрофе. При этом он отказался их называть.

«Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО», — сказал Кирби в ходе специального брифинга.

Трансляцию проводил Белый дом на своем официальном сайте. Он однако отказался называть эти признаки, апелировав к тому, что «не хочет забегать вперед».

Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау 25 декабря. В Азербайджане призвали не делать поспешных выводов. Спустя время министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев заявил, что борт мог подвергнуться вмешательству извне, но не уточнил какому именно.

В МИД РФ также обозначили, что сейчас по ситуации формируются фейки полиического характера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расследование продолжается и любую информацию следует всерьез воспринимать только от авиационных служб. В настоящий момент Россия содействует расследованию происшествия.

В Росавиации также отметили, что к крушению может быть причастна и Украина, так как в момент прилета самолета в Грозный в регионе действовали БПЛА Киева. Из-за этого смолет также не мог приземлиться в аэропорту чеченской столицы. Изначально в Росавиации говорили, что командир воздушного судна Embraer принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами.