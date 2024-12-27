В одной из стран Прибалтики заявили об отсоединении от энергосистемы РФ

Эстония готова прекратить соединение с российской энергосистемой, даже если произойдет повреждение еще одного кабеля системы Estlink. Такой вывод сделал глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк, который был процитирован РИА Новости.

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Комментарий был дан в связи с недавним инцидентом с кабелем Estlink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию. Указанная линия электропередачи была отключена 25 декабря по неизвестным причинам. Представители финских правоохранительных органов не исключают, что происшествие могло быть связано с иностранным грузовым судном.

Также сообщается, что после отключения от российской энергосистемы эстонская электросеть будет синхронизирована с «центральноевропейским диапазоном частот».

В середине декабря шесть энергообъектов в трех районах Львовской области Украины были повреждены в результате утренних взрывов. Об этом сообщил заместитель главы региональной военной администрации региона Андрей Годик в эфире украинского телемарафона на ТСН.