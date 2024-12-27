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Стала известна позиция новых властей Сирии по военным базам России

Власти Сирии не планируют в ближайшее время разрывать соглашения о военных базах с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

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В «Оборонлогистике» рассказали о судьбе пропавших членов экипажа Ursa Major

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Судьба двух членов экипажа Ursa Major, которые пропали при эвакуации с судна в Средиземном море, по-прежнему не известна. Об этом со ссылкой на компанию-владельца сухгруза «Оборонлогистика», пишет ТАСС.

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Президент Германии распустил Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение о роспуске парламента после вынесения вотума недоверия правительству. Об этом пишет Focus.

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Польша и ЕК намерены расширить санкции против РФ

Польша и обновленный состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли. Об этом сообщает Politico, передает агентство «Прайм».

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Продажи Omoda C7 в России стартуют в марте 2025 года

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Стала известна примерная дата выхода флагмана Omoda на российский рынок. Флагманский кроссовер Omoda C7 появится в российских автосалонах в марте 2025 года. Об этом сообщил директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров.

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ЦБ будет устанавливать курсы валют по-новому

С пятницы, 27 декабря, Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Силовики предотвратили теракт в Москве

В Москве при задержании убиты члены ячейки международной террористической организации «Вилаят Хорасан»* (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), готовившие теракт возле отдела полиции. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

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Стало известно, кто унаследовал имущество модельера Зайцева

Наследство модельера Вячеслава Зайцева унаследовали его жена, вдова его сына и внуки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги

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Бывший футболист омского «Иртыша» Сергей Топоров ушёл из жизни в возрасте 53 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

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Спрос россиян на бытовую технику вырос перед Новым годом

Спрос россиян на бытовую технику вырос в преддверии Нового года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «М.Видео-Эльдорадо». Речь идет о периоде с 16 по 22 декабря. Специалисты сравнили результаты 2023 года и 2024-го. Наибольшее увеличение спроса коснулось комбинированных плит (+51,2%) и электрических плит (+19,3%).

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Stellantis отозвал семь моделей автомобилей за один день

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Один из крупнейших автопроизводителей в мире Stellantis анонсировал отзыв свыше 80 тысяч машин на сервисное обслуживание. Под отзывную кампанию попали сразу семь различных моделей, следует из базы данных Национального управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

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