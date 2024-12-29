Лидер новых властей Сирии заявил о стратегических интересах в отношениях с РФ

У Дамаска есть стратегические интересы в отношениях с Москвой.

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Об этом заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в интервью Al Arabiya.

«Россия — вторая мощнейшая страна в мире и имеет огромное значение», — отметил Ахмед аш-Шараа.

Лидер новых властей подчеркнул, что не хочет, чтобы Россия «уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией».

В интервью лидер ХТШ аш-Шараа также заявил, что на организацию выборов в Сирии может уйти четыре года, а подготовка и написание новой конституции страны может занять около трех лет.