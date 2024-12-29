Глава новых властей Сирии высказался об отношениях с Россией

Сирия по-прежнему имеет стратегические интересы с Россией, заявил глава новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москве неизвестно о пересмотре новым руководством Сирии договоров о российских военных базах в стране. Он добавил, что обращений от Дамаска по этому поводу не поступало.

«Россия — второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с РФ», — заметил Ахмед аш-Шараа.

По его словам, новые сирийские власти не желают, чтобы Россия уходила из страны таким образом, который «не соответствует ее отношениям с Сирией».

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Напомним, что в конце ноября сирийская вооруженная оппозиция провела масштабную кампанию. За считанные дни формированиям удалось разгромить правительственные войска и взять под контроль ключевые города, аэродромы, базы.