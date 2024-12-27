В Казахстане отреагировали на слухи о смерти жены Назарбаева

Слухи о смерти супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не соответствуют действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай, пишет РИА Новости.

«На запрос журналистов ряда отечественных СМИ относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности», - пояснил Укибай в соцсети X.

Сара Назарбаева вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. У пары родилось трое детей. Жена первого президента Казахстана занимается благотворительностью. Она является главой Международного детского благотворительного фонда «Бобек» («Малыш»), а также почетным президентом фонда «SOS - детские деревни Казахстана».

Назарбаев был главой Казахстана более 30 лет. О его решении уйти в отставку было объявлено весной 2019 года. За ним сохранились некоторые привилегии после того, как он ушел с поста президента.