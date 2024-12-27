Стала известна позиция новых властей Сирии по военным базам России

Власти Сирии не планируют в ближайшее время разрывать соглашения о военных базах с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает собеседник издания, речь идет о соглашениях, по которым российская сторона использует военные базы в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Кроме того, стороны также ведут переговоры о том, чтобы соглашения не были расторгнуты из-за каких-либо внешних обстоятельств — военных действий или смены власти.

«Россия стремится сохранить юридический статус своих баз. Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия. До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — рассказал источник.

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