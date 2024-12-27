В Норвегии ответили на обвинения в отказе помочь морякам с Ursa Major

Норвежская судоходная компания Oslo Bulk заявила, что ее судно Oslo Carrier 3 не стало спасать российских моряков, так как им на помощь уже направлялось другое судно. Об этом сообщает NRK.

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В Oslo Bulk заявили, что спасательная операция проводилась испанским Морским спасательно-координационным центром (МСКЦ) в Картахене. МСКЦ якобы приказал капитану Oslo Carrier 3 не брать экипаж с терпящего бедствие судна, поскольку их спасательный катер уже направлялся к месту происшествия.

В Oslo Bulk подчеркнули, что шлюпка с российскими моряками была закреплена рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного катера.

Российское торговое судно Ursa Major, шедшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море в водах между Испанией и Алжиром. Владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика» заявила, что на Oslo Carrier 3 отказались принять на борт российских моряков с Ursa Major.

Когда спасательная шлюпка с моряками подошла к норвежскому судну, члены экипажа Oslo Carrier 3 отказались их принять, «ссылаясь на некий запрет», отмечали в компании. В итоге россиян спасли испанские моряки с судна Salvamar Drago.

В «Оборонлогистике» назвали причиной крушения своего судна «целенаправленную террористическую атаку». В компании сообщали, что судно перевозило груз весом 806 тонн, включая портальные краны и крановые ковши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что отказ в помощи терпящим бедствие в море противоречит всем морским законам. Он назвал это «вопиющим случаем, который заслуживает тотального порицания».